يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم، الأول من مايو 2017 إلى العاصمة الأوغندية كمبالا في زيارة تستهدف التشاور مع الأشقاء في دول حوض النيل ودعم التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يسلم وزير الخارجية سامح شكري يوم ٢ مايو، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، تتناول تطورات التعاون فى ملف المياه بين الدول الأعضاء فى مبادرة حوض النيل، و الجهود الأوغندية لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل في إطار رئاسة أوغندا الحالية للمجلس الوزاري لدول مبادرة حوض النيل، بما فى ذلك المبادرة الأوغندية لعقد قمة لدول حوض النيل.

وأضاف أبو زيد، بأن زيارة الوزير شكري إلى أوغندا سوف تتناول أيضا متابعة برامج التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا، والمشروعات التى تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى أوغندا، فضلا عن التشاور حول الأوضاع فى منطقة القرن الافريقى والقارة الأفريقية بشكل عام.