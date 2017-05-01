ننشر حالة الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة اليومالإثنين، 1 مايو 2017 10:03 ص
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم، مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور، عدم وجود أى كثافات مرورية على الطرق والمحاور بالقاهرة اليوم الاثنين، نظرًا للإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال.
وأضاف “عبد الحاكم”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “DMC”، صباح اليوم الاثنين، أن الشبورة المائية ليس لها تأثير على كافة الطرق، لافتا إلى أن جميع الطرق تعمل بحالة جيدة.
وتابع مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور أنه لا يوجد هناك أي بلاغات أو حوادث على كافة الطرق والمحاور، مناشدا قائدي السيارات بالالتزام بالسرعة المقررة تجنبًا للحوادث.
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة - محيط
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم فتاة عربة البرجر، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون…Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو - محيط
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة…Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
«خناقة ستات» في جامعة بنها.. والنتيجة كارثية
شهدت كلية الآداب بجامعة بنها اليوم الأحد، إغماء 12 طالبة بعد رش زميلتهن مادة مخدرة أثناء مشاجرة بينهما على”فيشة” للكهرباء، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعي ...Sun, 30 Apr 2017 10:35:30 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
مؤشرات البورصة تخسر4.1 مليار جنيهSun, 30 Apr 2017 09:34:29 GMT
-
تعرف على التشكيل المتوقّع للأهلى أمام الإنتاج الحربي
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري،على إعادة عمرو السولية للمشاركة في وسط الملعب بجوار حسام عاشور وذلك في مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها اليوم ...Sun, 30 Apr 2017 09:25:13 GMT