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ننشر حالة الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة اليوم
الطريق الدائري - المرور - القاهرة

ننشر حالة الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة اليوم

الإثنين، 1 مايو 2017 10:03 ص

أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم، مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور، عدم وجود أى كثافات مرورية على الطرق والمحاور بالقاهرة اليوم الاثنين، نظرًا للإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال.

وأضاف “عبد الحاكم”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “DMC”، صباح اليوم الاثنين، أن الشبورة المائية ليس لها تأثير على كافة الطرق، لافتا إلى أن جميع الطرق تعمل بحالة جيدة.

وتابع مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور أنه لا يوجد هناك أي بلاغات أو حوادث على كافة الطرق والمحاور، مناشدا قائدي السيارات بالالتزام بالسرعة المقررة تجنبًا للحوادث.

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