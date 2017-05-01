كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية واللحوم والدواجن ومدة كفايتها، والتى تتراوح من 3- 6 أشهر، وذلك من خلال النشرة المعلوماتية لشهر أبريل، حيث تبين وجود رصيد متاح من السكر يبلغ مليونا و87 ألف طن، وتكفى هذه الكمية وفقا لما أعلنه الجهاز من 3 : 4 أشهر.



فيما أوضح الجهاز، أن الكمية المتاحة حاليا من الزيت “عباد ـ صويا” والتى تشمل “الرصيد المتاح والمتعاقد عليه”، تبلغ 303.1 ألف طن، وتكفى لمدة 4 : 6 أشهر، أما رصيد السوق المحلى من الأرز المتاح حاليا يبلغ 1.665 مليون طن، حيث تكفى هذه الكميات لمدة 5 : 6 أشهر.



وأعلن الجهاز فى نشرته الإحصائية، أن إجمالى كمية اللحوم الحية “عجول” المتوفرة من التعاقدات تبلغ 104.7 ألف رأس تكفى لمدة 4 : 6 أشهر، أما إجمالى التعاقدات ورصيد الثلاجات ورصيد الميناء من اللحوم المجمدة “البرازيلى البقرى” 124 ألف رأس.

فى حين يتوافر حاليا 305.7 ألف رأس من الدواجن المجمدة والمحلية، وغير محدد مدة كفايتها، حيث إن أمر نفاذها متروك حسب الاستهلاك، وذلك وفقا لما ذكره جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية.