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ناقد فني يكشف مفاجأة عن مظهر أبو النجا
مظهر أبو النجا

ناقد فني يكشف مفاجأة عن مظهر أبو النجا

الإثنين، 1 مايو 2017 09:58 ص

نعي الناقد الفني محمد عدوي، وفاة الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا، الذي وافته المنية، صباح اليوم الإثنين، عن عمر 75 سنة، بعد صراع مع المرض.

وأشاد عدوي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، بالفنان الراحل، لافتاً إلى أنه لا يمكن تصنيفه عن أنه صاحب أدوار كوميدية فقط.

وكشف الناقد الفني، عن أن أبو النجا، لم يكن ممثل فقط، بل أيضاً “منتج”، وكان يجوب محافظات مصر كلها لنشر أعماله، حيث لقب بـ”فنان المحافظات”.

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