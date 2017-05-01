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الإثنين 1 مايو 2017 11:06 صباحاً
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ننشر أسعار الحديد اليوم الإثنين بالسوق المصري
حديد تسليح
حديد تسليح

ننشر أسعار الحديد اليوم الإثنين بالسوق المصري

الإثنين، 1 مايو 2017 09:48 ص
كتب- ربيع شعبان
اسم الشركة اسم المنتج السعر
حديد عز عز 9600 جنيه
الدخيلة 9600 جنيه
حديد المصريين المصريين 9525 جنيه
حديد بشاي بشاي 9550 جنيه
الوطنية للصلب العتال 9530 جنيه
حديد عطيه عطيه 9480 جنيه
حديد المراكبي المراكبي 9420 جنيه
حديد الكومي الكومي 9350 جنيه
حديد المعادي المعادي لم يتم تحديد السعر
حديد العشري العشري 9350 جنيه
حديد طنطا طنطا للصلب 9200 جنيه
حديد بيانكو بيانكو 9000 جنيه
حديد قوطة قوطة لم يتم تحديد السعر
حديد الجارحي الجارحي لم يتم تحديد السعر
حديد اركو اركو 9750 جنيه
حديد أكتوبر أكتوبر لم يتم تحديد السعر
حديد سرحان سرحان لم يتم تحديد السعر
السويس للصلب السويس للصلب 9450 جنيه
مصر ستيل مصر ستيل 9350 جنيه
حديد الجيوشي الجيوشي 9350 جنيه
الشركة الصينية الصينية لم يتم تحديد السعر
الحديد التركي تركي لم يتم تحديد السعر
الحديد الأوكراني أوكراني لم يتم تحديد السعر
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