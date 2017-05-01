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طرح شقق بـ«الإسكان الاجتماعي» للمصريين بالخارج بالدولار
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

طرح شقق بـ«الإسكان الاجتماعي» للمصريين بالخارج بالدولار

الإثنين، 1 مايو 2017 09:50 ص

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المقرر أن يتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعى الخاصة بالمصريين بالخارج فى النصف الثانى من مايو الجارى.
وأضافت مى عبد الحميد، أن الوحدات سيتم طرحها فى عدد من المدن الجديدة بـ13 محافظة، مشيرة إلى أن سعر الوحدة سيتم دفعه بالدولار، ويختلف طبقاً للمدينة وموقع الوحدة، فمن غير المنطقى أن تكون سعر الوحدة فى مدينة القاهرة الجديدة بنفس السعر فى مدينة سوهاج الجديدة أو أكتوبر.

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