أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المقرر أن يتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعى الخاصة بالمصريين بالخارج فى النصف الثانى من مايو الجارى.

وأضافت مى عبد الحميد، أن الوحدات سيتم طرحها فى عدد من المدن الجديدة بـ13 محافظة، مشيرة إلى أن سعر الوحدة سيتم دفعه بالدولار، ويختلف طبقاً للمدينة وموقع الوحدة، فمن غير المنطقى أن تكون سعر الوحدة فى مدينة القاهرة الجديدة بنفس السعر فى مدينة سوهاج الجديدة أو أكتوبر.