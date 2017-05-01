توفي صباح اليوم الفنان الكوميدي الكبير مظهر أبو النجا، في إحدى المستشفيات بالمهندسين عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.

كان مظهر أبو النجا يعاني من مشاكل فى عضلة القلب، أدت إلى مشاكل فى الكلى وعلى إثرها أصبح يقوم بعمليات غسيل كلوى بانتظام.



و دخل أبو النجا إحدى المستشفيات بحي المهندسين إلا أنه لم يلق الرعاية الطبية اللازمة، بل عانى من الإهمال، وبعدها تم نقله لمستشفى آخر، ليتكرر معه ما حدث من إهمال، وتعذر نقله لمستشفى دار الفؤاد بسبب وجود خطورة في نقله إلى أن وافته المنية صباح اليوم.