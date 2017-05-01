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الإثنين 1 مايو 2017 09:36 صباحاً
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تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم
طقس معتدل

تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

الإثنين، 1 مايو 2017 09:36 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على أغلب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على شمال ووسط سيناء ومدن القناة.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة والصغرى 18 والإسكندرية 25 والصغرى 17 ومطروح 23 والصغرى 14.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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