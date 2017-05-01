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الإثنين 1 مايو 2017 09:32 صباحاً
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غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
السيسي يصل البرتغال

غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»

الإثنين، 1 مايو 2017 09:32 ص

أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار.

وأوضح مصدر دبلوماسي لـ«الرأي»، أنه من المقرر أن تتناول محادثات الرئيس السيسي مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن «جولة السيسي تأتي لاستكمال المشاورات التي جرت على هامش القمة العربية في الأردن، والزيارة الأخيرة إلى الرياض، والاتفاق على آلية التعامل مع الأزمات العربية الحالية».

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