وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على نقل مبلغ 65 مليون جنيه، من مشروع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بوزارة البحث العلمى إلى عدد من الجامعات المصرية، وهي (طنطا، جنوب الوادى، أسوان، بنى سويف، الفيوم، المنوفية وعين شمس)، في إطار اهتمام الوزارة بالدعم المستمر للمشروعات التعليمية والعلمية بالجامعات.

وتم تخصيص هذه المبالغ لشراء أجهزة وآلات ومعدات واستكمال مشاريع تعليمية بهذه الجامعات، وتشمل كلا من: مستشفى مبنى إدارة جامعة طنطا 8 ملايين جنيه، والمستشفى الجامعى بحنوب الوادى والإسكان الطلابى، ومشاريع كلية الزراعة وطب الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعى 10 ملايين جنيه، والمستشفى الجامعى بأسوان ومبانى جامعية 10 ملايين جنيه، والمستشفى الجامعى في بنى سويف 10 ملايين جنيه، ومشروعات جامعة الفيوم 10 ملايين جنيه، ومشروع كليتي الحاسبات والمعلومات والزراعة بجامعة المنـوفية 5 ملايين جنيه، ومبان جامعية وتجهيزات بجامعة عين شمس 12 مليون جنيه.