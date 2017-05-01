 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 09:38 صباحاً
روابط سريعة
سعفان: حملات أمنية لضبط «العمالة الأجنبية» المخالفة
وزير القوى العاملة محمد سعفان

سعفان: حملات أمنية لضبط «العمالة الأجنبية» المخالفة

الإثنين، 1 مايو 2017 09:22 ص

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مصر تعرضت خلال الـ5 سنوات الماضية، لما لم تتعرض له على مدار تاريخها بأكمله.

وأشاد سعفان، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، بعمال مصر، معتبراً أنهم حائط الصد والدفاع عن مصر بعد القوات المسلحة.

وكشف وزير القوى العاملة، عن أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم “صندوق الطوارئ” بـ100 مليون جنيه، يهدف إلى عدم إغلاق المصانع المتعثرة، وبالتالي الحفاظ على العمال من التشريد.

وأشار سعفان، إلى أن القانون حدد نسبة “العمالة الأجنبية” في مصر، بـ10% فقط، معلناً شن حملات أمنية لضبط العمالة الأجنبية التي تعمل بدون ترخيص.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3