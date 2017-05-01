أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مصر تعرضت خلال الـ5 سنوات الماضية، لما لم تتعرض له على مدار تاريخها بأكمله.

وأشاد سعفان، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، بعمال مصر، معتبراً أنهم حائط الصد والدفاع عن مصر بعد القوات المسلحة.

وكشف وزير القوى العاملة، عن أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم “صندوق الطوارئ” بـ100 مليون جنيه، يهدف إلى عدم إغلاق المصانع المتعثرة، وبالتالي الحفاظ على العمال من التشريد.

وأشار سعفان، إلى أن القانون حدد نسبة “العمالة الأجنبية” في مصر، بـ10% فقط، معلناً شن حملات أمنية لضبط العمالة الأجنبية التي تعمل بدون ترخيص.