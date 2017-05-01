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أنور مالك لـ«الجزائريين»: لا تنخدعوا بأكاذيب إيران
الكاتب الجزائري أنور مالك

أنور مالك لـ«الجزائريين»: لا تنخدعوا بأكاذيب إيران

الإثنين، 1 مايو 2017 09:07 ص

أشاد الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، أنور مالك، بمساعدة السعودية لبلاده على مر التاريخ، متهماً إيران بأنها تحاول الوقيعة بين الدولتين.

ووجه مالك، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين، رسالة إلى الشعب الجزائري، قائلاً: “المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لثورتكم، فلا تنخدعوا بأكاذيب إيران، التي يوزعها الملالي؛ لخدمة مشروعها الهدام في وطننا”.

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