أشاد الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، أنور مالك، بمساعدة السعودية لبلاده على مر التاريخ، متهماً إيران بأنها تحاول الوقيعة بين الدولتين.

ووجه مالك، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين، رسالة إلى الشعب الجزائري، قائلاً: “المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لثورتكم، فلا تنخدعوا بأكاذيب إيران، التي يوزعها الملالي؛ لخدمة مشروعها الهدام في وطننا”.