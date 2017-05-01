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وفاة الفنان الكوميدي «مظهر أبو النجا»
مظهر أبو النجا

وفاة الفنان الكوميدي «مظهر أبو النجا»

الإثنين، 1 مايو 2017 09:01 ص

توفي منذ قليل، الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاماً، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.

واشتهر الفنان الراحل، بالعديد من الإفيهات في جميع أدواره، سواء بالسينما أو المسرح، وأشهرها “يا حلاوة”، والتي مازالت باقية في أذهان المشاهدين.

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