توفي منذ قليل، الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاماً، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.

واشتهر الفنان الراحل، بالعديد من الإفيهات في جميع أدواره، سواء بالسينما أو المسرح، وأشهرها “يا حلاوة”، والتي مازالت باقية في أذهان المشاهدين.