اتحاد الكرة يبحث شكوى مرتضى منصور لـ«فيفا»الإثنين، 1 مايو 2017 08:59 ص
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعا اليوم الإثنين فى مقر الجبلاية، للبحث عن بديلي حازم وسحر الهوارى عضوى المجلس السابقين.
كما يناقش المجلس اتخاذ إجراء حازم بعد استمرار هجوم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على مسئولى اتحاد الكرة، والطريقة الأنسب والأفضل للرد على تجاوزات رئيس الزمالك.
وكشف مصدر مسئول بمجلس الجبلاية، أن المجلس يفكر بشكل جدى فى التقدم بشكوى رسمية لدى لجنة القيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد هجومه المتواصل على مجلس الجبلاية فى الفترة الأخيرة.
كما يناقش المجلس اليوم، المقترح الذى تقدم به مجدى عبدالغنى عضو الجبلاية، بشأن تأجيل البطولة العربية المقرر إقامتها فى الفترة من ٢١ يوليو وحتى ٥ أغسطس المقبلين فى القاهرة والإسكندرية.
ويواجه مسئولو الجبلاية أزمة فى مواعيد مباريات الدورى وتعارضها مع لقاءات البطولة العربية، فضلًا عن مشاركة الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا، كما أن رغبة الاتحاد فى إنهاء الدورى فى وقت مُحدد من أجل تجهيز المنتخب لمواجهتى أوغندا بتصفيات كأس العالم يزيد الأمور صعوبة.
ومن المنتظر أن تجرى قرعة البطولة العربية يوم ٥ مايو المقبل تحت سفح الأهرامات، حيث تقام البطولة بمشاركة ١٢ فريقًا تنقسم إلى ثلاث مجموعات، تقام مباراتان منها فى القاهرة والثالثة فى الإسكندرية.
فى شأن متصل، يعقد هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد اجتماعًا مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، عقب الاجتماع لمناقشة الخطاب المرسل من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والذى يطلب فيها إنهاء الموسم المقبل للدورى قبل يوم ٢٠ مايو المقبل، بسبب مونديال روسيا ٢٠١٨.
وتسبب الخطاب فى أزمة لدى اتحاد الكرة الذى سيضطر لضغط المباريات فى الموسم المقبل، ويخشى من حدوث أى أمور طارئة تضطره لتأجيل بعض المباريات، الأمر الذى قد يتسبب فى تأخر إنهاء الدورى.
ويزيد من حدة الأزمة أن اتحاد الكرة لم يستقر بعد على موعد بدء الدورى الجديد فى ظل رغبة منتخب مصر فى انطلاقه قبل موعد مباراتى أوغندا فى تصفيات كأس العالم بـ١٥ يومًا على الأقل فى الوقت الذى يخوض فيه منتخب المحليين مباراتين مع المغرب فى شهر أغسطس فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة - محيط
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم فتاة عربة البرجر، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون…Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو - محيط
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة…Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
تعرف على التشكيل المتوقّع للأهلى أمام الإنتاج الحربي
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري،على إعادة عمرو السولية للمشاركة في وسط الملعب بجوار حسام عاشور وذلك في مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها اليوم ...Sun, 30 Apr 2017 09:25:13 GMT
-
«خناقة ستات» في جامعة بنها.. والنتيجة كارثية
شهدت كلية الآداب بجامعة بنها اليوم الأحد، إغماء 12 طالبة بعد رش زميلتهن مادة مخدرة أثناء مشاجرة بينهما على”فيشة” للكهرباء، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعي ...Sun, 30 Apr 2017 10:35:30 GMT
-
مؤشرات البورصة تخسر4.1 مليار جنيهSun, 30 Apr 2017 09:34:29 GMT
-
مميش: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بموانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر القادم
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في ...Sun, 30 Apr 2017 11:46:46 GMT