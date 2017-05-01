يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعا اليوم الإثنين فى مقر الجبلاية، للبحث عن بديلي حازم وسحر الهوارى عضوى المجلس السابقين.

كما يناقش المجلس اتخاذ إجراء حازم بعد استمرار هجوم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على مسئولى اتحاد الكرة، والطريقة الأنسب والأفضل للرد على تجاوزات رئيس الزمالك.

وكشف مصدر مسئول بمجلس الجبلاية، أن المجلس يفكر بشكل جدى فى التقدم بشكوى رسمية لدى لجنة القيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد هجومه المتواصل على مجلس الجبلاية فى الفترة الأخيرة.

كما يناقش المجلس اليوم، المقترح الذى تقدم به مجدى عبدالغنى عضو الجبلاية، بشأن تأجيل البطولة العربية المقرر إقامتها فى الفترة من ٢١ يوليو وحتى ٥ أغسطس المقبلين فى القاهرة والإسكندرية.

ويواجه مسئولو الجبلاية أزمة فى مواعيد مباريات الدورى وتعارضها مع لقاءات البطولة العربية، فضلًا عن مشاركة الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا، كما أن رغبة الاتحاد فى إنهاء الدورى فى وقت مُحدد من أجل تجهيز المنتخب لمواجهتى أوغندا بتصفيات كأس العالم يزيد الأمور صعوبة.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة البطولة العربية يوم ٥ مايو المقبل تحت سفح الأهرامات، حيث تقام البطولة بمشاركة ١٢ فريقًا تنقسم إلى ثلاث مجموعات، تقام مباراتان منها فى القاهرة والثالثة فى الإسكندرية.

فى شأن متصل، يعقد هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد اجتماعًا مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، عقب الاجتماع لمناقشة الخطاب المرسل من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والذى يطلب فيها إنهاء الموسم المقبل للدورى قبل يوم ٢٠ مايو المقبل، بسبب مونديال روسيا ٢٠١٨.

وتسبب الخطاب فى أزمة لدى اتحاد الكرة الذى سيضطر لضغط المباريات فى الموسم المقبل، ويخشى من حدوث أى أمور طارئة تضطره لتأجيل بعض المباريات، الأمر الذى قد يتسبب فى تأخر إنهاء الدورى.

ويزيد من حدة الأزمة أن اتحاد الكرة لم يستقر بعد على موعد بدء الدورى الجديد فى ظل رغبة منتخب مصر فى انطلاقه قبل موعد مباراتى أوغندا فى تصفيات كأس العالم بـ١٥ يومًا على الأقل فى الوقت الذى يخوض فيه منتخب المحليين مباراتين مع المغرب فى شهر أغسطس فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.