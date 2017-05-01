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اتحاد القوى الصوفية يهنئ عمال مصر بعيدهم
عبد الله الناصر حلمي

اتحاد القوى الصوفية يهنئ عمال مصر بعيدهم

الإثنين، 1 مايو 2017 08:58 ص
محيط

تقدم الدكتور عبدالله الناصر حلمى، امين عام تجمع آل البيت الشريف، واتحاد القوى الصوفية، رئيس مجلس ادارة جمعية معكم للتنمية بخالص التهانى إلى عمال مصر.

وأكد في بيان له على اعتزازه بالدور الوطني العظيم لعمال مصر فى بناء الوطن والمساهمة في تقدمه وازدهاره ومساندته لعمال مصر الكادحين فى نضالهم النبيل لبناء هذا الوطن وتحقيق النصر والنهضة التي يأملها جموع الشعب.

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