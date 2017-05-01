اعتبر عضو مجلس النواب، رياض عبدالستار، صاحب مشروع قانون تقنين الـ”فيس بوك”، أن مواقع التواصل الاجتماعي وراء الفساد الأخلاقي، الذي أصبح منتشر في المجتمع المصري.

وقال عبدالستار، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، إن هناك قوى خارجية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض ضد الجيش والشرطة.

ونفى عضو مجلس النواب، أن يكون مشروع القانون الخاص به، يوجد فيه “قيمة مالية”، كاشفاً عن أنه يعتمد على استبدال مواقع التواصل الاجتماعي الحالية، بمواقع بديلة محلية، على غرار ما هو متبع في الصين.

وأعلن عبدالستار، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ولجنة التكنولوجيا والمعلومات، ستبدأ في مناقشة القانون، غداً، متوقعاً أن يتم الموافقة عليه.