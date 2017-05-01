 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 09:40 صباحاً
روابط سريعة
غداً.. البرلمان يناقش تقنين الـ«فيس بوك»
مجلس الشعب

غداً.. البرلمان يناقش تقنين الـ«فيس بوك»

الإثنين، 1 مايو 2017 08:53 ص

اعتبر عضو مجلس النواب، رياض عبدالستار، صاحب مشروع قانون تقنين الـ”فيس بوك”، أن مواقع التواصل الاجتماعي وراء الفساد الأخلاقي، الذي أصبح منتشر في المجتمع المصري.

وقال عبدالستار، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، إن هناك قوى خارجية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض ضد الجيش والشرطة.

ونفى عضو مجلس النواب، أن يكون مشروع القانون الخاص به، يوجد فيه “قيمة مالية”، كاشفاً عن أنه يعتمد على استبدال مواقع التواصل الاجتماعي الحالية، بمواقع بديلة محلية، على غرار ما هو متبع في الصين.

وأعلن عبدالستار، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ولجنة التكنولوجيا والمعلومات، ستبدأ في مناقشة القانون، غداً، متوقعاً أن يتم الموافقة عليه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3