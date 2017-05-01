شركة XpertLearning تقدم شهادة محلل أمن الإنترنت (CSA+) في الشرق الأوسطالإثنين، 1 مايو 2017 08:48 ص
أعلنت شركة “XpertLearning”، وهي شركة استشارية رائدة في مجال التعليم عبر الإنترنت، وحلول المواهب والأداء في الشرق الأوسط، اليوم أنها ستقدم شهادة محلل أمن الإنترنت (CSA+)في الشرق الأوسط.وتعد شهادة CompTIA CSA،المعترف بها دوليا،شهادة تثبت صحة المهارات المطلوبة لمكافحه البرامج الضارة والتهديدات من خلال أساليب التحليلات السلوكية.
وقد تم اختيار شركةSkillsoft، الشركة الرائدة عالميا في مجال التعليم الإلكتروني وشريك لشركةXpertLearning، كمزود محتوى معتمد لشهادةمحلل أمن الإنترنت (CSA+) وسوف تقوم شركةXpertLearningبدعم المحتوى.
وقال بيل دونغو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة Skillsoft”شهادات تكنولوجيا المعلومات تمثل ميزة تنافسية على نحو متزايد لعملائنا؛ سواء بالنسبة لأعمالهم، وكذلك لجذب واستبقاء المواهب، فالشهادات تمكن الموظفين من عرض فهمهم ومعرفتهم وخبرتهم الفنية مع مهارات واضحة مثبته”.
شركة Skillsoft من رواد مزودي التعليم الإلكتروني عبر الدورات والكتب وأشرطة الفيديو والتدريب الافتراضي بقيادة مدربين ومختبرات الممارسة الافتراضية، وغيرها من الموارد التي توفر أفضل إعداد لامتحان شهادةمحلل أمن الإنترنت (CSA+)الجديد، من خلال شركةXpertLearning، شريكها في الشرق الأوسط.
وقال بول جليدهيل، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة XpertLearning: “نحن فخورون بأننا نواصل مواكبة أحدث الدورات لأهم الموضوعات في المنطقة. الأمن الإلكتروني هو واحد من أكبر المهام لدينا للتخفيف من مخاطر التسلل والجرائم الإلكترونية. ما يميزنا ليس فقط كوننا نوفر دورات علي الإنترنت ولكن أيضا قدرتنا علي تقديم شهادات متوافقة معترف بها دوليا”.
وتساعد الشراكة مع CompTIAخبراء تكنولوجيا المعلومات على تحديث مهاراتهم باستمرار لتلبيه الاحتياجات المتغيرة لشركاتهم،من استكشاف الأخطاء اثناء العمل وإصلاحها الى أكثر المخاوف الأمنية إلحاحا. وقد تم انشاءCompTIA CSA+ بناء على طلب غير مسبوق من القطاعين العام والخاص لإصدار شهادة تملأ فجوة الأمن الإلكتروني المعتمد وتعالج الدور الفريد لمحلل الأمن الإلكتروني.
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