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«صندوق النقد» يبدأ اليوم مراجعة برنامج الحكومة الاقتصادي
صندوق النقد الدولي‎

«صندوق النقد» يبدأ اليوم مراجعة برنامج الحكومة الاقتصادي

الإثنين، 1 مايو 2017 08:53 ص

قال مصدر مسئول بوزاة المالية، إن بعثة صندوق النقد ستبدأ عملها اليوم الإثنين، بشأن مراجعة برنامج الحكومة الاقتصادي وبحث الإفراج عن الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر بقيمة ١.٢ مليار دولار، مع المسئولين.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي وصلت القاهرة، أمس الأحد، وتستمر حتى ١١ مايو الجاري لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، فضلا عن تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

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