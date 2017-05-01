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انقطاع المياه عن 4 مناطق اليوم في أسوان
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

انقطاع المياه عن 4 مناطق اليوم في أسوان

الإثنين، 1 مايو 2017 08:45 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه اليوم الإثنين عن 4 مناطق، وضعفها في مناطق أخرى وذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة بأحد الخطوط.

ويشمل الانقطاع مناطق: (الأحمدية والحسينات والشنقراب وبشير بك)، وذلك لإصلاح خط مياه بشارع الصالة المغطاة بمنطقة “باتريس لومببا”.

ومن المقرر استمرار انقطاع المياه حتى الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم، وأهاب مسئولو المحافظة بالمواطنين والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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