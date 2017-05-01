تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، فتح باب القبول للطلاب الوافدين الراغبين بالالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك حتى 15 أغسطس على أن تعلن النتيجة في 23 أغسطس المقبل، وذلك عبر موقع تنسيق الطلاب الوافدين الجديد (https://wafeden.gov.eg).

وأشار تقرير عرضته إدارة الوافدين على وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، إلى مراجعة الأعضاء الفنيين لبيانات ومستندات الطالب بعد التأكد من استكمالها، وتسجيل نتيجة الفحص على صفحة الطالب إلكترونيا، وفى حالة عدم استكمال الطالب للبيانات والمستندات يخاطب فورا عبر حسابه الخاص في موقع منظومة تنسيق الطلاب الوافدين الجديد لاتخاذ اللازم، ويتم توزيع الطلاب إلكترونيا على مختلف الجامعات والمعاهد طبقا لرغبات الطلاب وبما لا يتعارض مع الطاقة الاستيعابية للجامعات طبقا للأعداد الواردة من الجامعات.

وأوضح التقرير أنه يشترط في قبول الطالب الوافد التالي:

- أن يكون مستوفيا لكافة شروط القبول مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

- أن يكون الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين الذين يتم قبولهم من خلال الوزارة مباشرة الحاصلين على الشهادة المصرية (الثانوية أو الدبلوم)، وكذا أبناء الأم المصرية الحاصلين على الشهادات المعادلة هو نفس الحد الأدنى المطبق في مكتب تنسيق قبول الطلاب المصريين بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2017 /2018 طبقا لنوع الشهادة.

- في حالة عدم ظهور الحد الأدنى لإحدى الشهادات المعادلة بمعرفة مكتب تنسيق قبول الطلاب المصريين يتم ترشيح الطالب على أساس الحد الأدنى للشهادة المصرية للكلية أو المعهد المطلوب الترشيح إليه.

- يتم إخطار الطالب إلكترونيا على صفحته بهذا الترشيح متضمنا الخطوات اللازم اتباعها، من التقدم مباشرة بأصول أوراقه لسفارة بلده بالقاهرة لتتولى هي إنهاء الإجراءات مع إدارة الوافدين بالوزارة.

- يتم قبول الطلاب المرشحين من قبل سفاراتهم بالقاهرة أو وزارة الخارجية أو السفارات المصرية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في مصر الحاصلين على الشهادة المعادلة.

