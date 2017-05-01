تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطاباً صادراً من مكتب عميد كلية الآداب، جامعة المنصورة، بتاريخ 2 مايو 1983، موجه إلى رئيس نيابة المنصورة، قالوا إنه يتهم فيه الإعلامي الهارب، أحمد منصور، بالسرقة وسوء السلوك.

وجاء في الخطاب: “السيد رئيس نيابة المنصورة، رداً على خطاب النيابة الوارد للجامعة، برقم 115 ج، في 1/5/1983، بخصوص جنحة السرقة المُتهم فيها، الطالب أحمد السيد منصور، المُقيد بالصف الثالث، بكلية الآداب، واستفساركم عن سلوكيات هذا الطالب، منذ التحاقه بالجامعة، وحتى لحظة ارتكابه واقعة السرقة، فإن الجامعة ورد إليها تنازل المجني عليه، المدعو إبراهيم سالم العقدة، عن الحق المدني، وطالب رئيس الجامعة من النيابة، الإفراج عن الطالب أحمد منصور”.