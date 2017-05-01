قررت النيابة العامة بالسويس، مساء الأحد، حبس كل من “هـ.ج” و”ع.م” العضوين بخلية إرهابية تعتنق فكر تنظيم “داعش” بالسويس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس تمكنت من الكشف عن خلية إرهابية جديدة تنتمي لفكر تنظيم “داعش”، والقبض على اثنين من عناصرها السالف ذكرهما، قبل قيامهما بالتأثير على بعش الشباب وتسفيرهم إلى سوريا والعراق والانضمام للتنظيم هناك والتدريب على الأعمال الإرهابية.

وأكد مصدر أمني بالسويس أن جهاز الأمن الوطني بالسويس تمكن من جمع معلومات تفيد بوجود خلية جديدة تنتمي فكرياً لتنظيم “داعش” ويخططون للتأثير على بعض الشباب بالمحافظة، وتسفيرهم لسوريا والعراق للتدريب على الأعمال الإرهابية والعودة لمصر لتنفيذ ما تدربوا عليه داخل البلاد.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن الوطني تمكنت من تحديد مكان وجود عناصر الخلية بإحدى المناطق بالقطاع الريفي في السويس، وقامت بالتعاون مع مديرية أمن السويس بقيادة اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، من مداهمة مكان اختبائهم والقبض على اثنين من تلك العناصر وجارٍ القبض على البعض الآخر.

وأكد المصدر أن القوات عثرت معهما على أجهزة “لاب توب” تحتوي على مراسلات ومستندات ومحادثات بين المضبوطين وقيادات “داعش” في سيناء وسوريا، مشيراً إلى أنه هناك عناصر أخرى منتمين لنفس الخلية تكثف القوات جهودها للقبض عليهم.

وتحرر محضر خاص بواقعة ضبط المتهمين وتحريز المضبوطات وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما بعد التحقيق معهما.