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العقوبات المتوقعة على البدري وعاشور
حسام البدري

العقوبات المتوقعة على البدري وعاشور

الإثنين، 1 مايو 2017 08:21 ص

أكد الناقد الرياضي، محمد القاضي، أن مباراة ناديي الأهلي والإنتاج الحربي، في الدوري الممتاز، أمس الأحد، كان في غاية الصعوبة.

وأشار القاضي، في مداخلة هاتفية مع “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إلى أن النادي الأهلي صعب المباراة على نفسه، نظراً لأنه ترك نفسه في حالة عصبية، بعد تأخره في نتيجة المباراة.

وعن طرد المدرب حسام البدري من المباراة، بعد نظرته الساخرة إلى الحكم، كشف الناقد الرياضي، عن أنه ليس من المتوقع توقيع عقوبة كبيرة على المدير الفني للأهلي، لافتاً إلى أن العقوبة من المرجح أن تكون الإيقاف مباراة واحدة.

وبخصوص طرد اللاعب حسام عاشور، أوضح القاضي، أن سلوكه كان مشين، وبالتالي من المتوقع أن يتم إيقافه ما بين 4 إلى 5 مباريات.

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