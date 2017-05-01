«فتاة العربة» تغادر لأداء العمرة.. وتدعو للسيسيالإثنين، 1 مايو 2017 08:14 ص
غادرت القاهرة اليوم الإثنين، منى السيد إبراهيم بدر، الشهيرة بـ”فتاة العربة”، متجهة بصحبة أسرتها إلى المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة، تنفيذا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، بتلبية طلبها لأداء مناسك العمرة خلال استقباله لها قبل عدة شهور تكريما لحرصها على العمل والجد.
قام جمال عمر مدير علاقات شركة الهانوف للسياحة بالإشراف على إنهاء إجراءات سفرها بصحبة شقيقها “بهاء الدين” وزوجته “هدى محروس” على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى المدينة المنورة، حيث كانت فتاة العربة فى سعادة بالغة وقالت: أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على تنفيذ وعوده لى خلال استقباله لى فى رئاسة الجمهورية، حيث حصلت فى أبريل الماضى على السيارة التى وعدنى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكافأة لى على كفاحى ومثابرتى وسعيى لطلب الرزق وأنا سأحرص خلال أداء العمرة على الدعاء للرئيس السيسى ولكل مصر بكل خير ثم هتفت قبل صعودها إلى الطائرة بصحبة أسرتها “تحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حرص عدد من الركاب والعاملين على التقاط الصور التذكارية مع فتاة العربة خلال وجودها فى الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات مصر للطيران إلى الأراضى المقدسة، كما حرصت شركة الهانوف للسياحة على تحمل تكاليف الرحلة، حيث وجهت منى رسالة على باب الطائرة للرئيس السيسي قائلة “أنا فخورة بيك، وربنا يسهل طريقك، وبإذن الله مصر هتكون فى أحسن حال وأدعو كل المصريين أن يبذلوا كل جهدهم ويعملون دون توقف”.
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