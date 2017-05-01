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الإثنين 1 مايو 2017 08:09 صباحاً
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تكدس مروري بطريق المطار بعد كسر ماسورة مياه
كسر ماسورة مياه

تكدس مروري بطريق المطار بعد كسر ماسورة مياه

الإثنين، 1 مايو 2017 08:09 ص

أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم الاثنين حالة الطوارئ لمواجهة تكدس مرورى فى طريق العروبة المؤدى إلى المبانى رقم 1 و2 و3 من ناحية صلاح سالم بعد تسرب مياه كثيرة من كسر ماسورة مياه مجاورة للكمين الأمنى بالطريق .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : أثناء قيام لودر بالحفر بجوار الكمين لتركيب بعض الأجهزة المجاورة للكمين كسر ماسورة مياه ونتج عنها تسرب كبير للمياه فى طريق العروبة مما تسبب فى تكدس مرورى كبير وعلى الفور أعلنت سلطات المطار حالة الطوارئ وتم قطع المياه عن الماسورة واستدعاء عربات قامت بنزح المياه وتسهيل حركة المرور حتى لايتأخر مئات الركاب عن رحلاتهم بينما تكلفت شركة المقاولات التى تسببت فى كسر الماسورة بإصلاحها .

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