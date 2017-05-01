كشفت إذاعة “شمس إف إم” التونسية، عن ارتفاع عدد المصابين فى الاشتباكات العنيفة التي إندلعت بين جماهير الافريقى وقوات الشرطة إلى 45 مصاباً.

وأضافت الإذاعة التونسية، أن مستشفيات العاصمة استقبلت 30 مصاباً في صفوف جماهير الافريقي و15 مصاباً من قوات الشرطة، جراء الأشتباكات العنيفة التى إندلعت بين الطرفين على هامش مباراة الديربي التى جمعت بين فريقى الترجي والافريقي بملعب “رادس”، ضمن منافسات الجولة السابعة بدورة تحديد بطل الدورى التونسى هذا الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذى نفت فيه وزارة الداخلية التونسية، ما تردد عن وفاة أحد مشجعى الأفريقى بعد إصابته فى الاشتباكات.

جدير بالذكر أن مباراة الديربى انتهت بفوز الترجى على الافريقي بهدفين دون مقابل.