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اليوم.. إجازة بـ«أجر» لعاملي القطاع الخاص
محمد سعفان وزير القوي العاملة

اليوم.. إجازة بـ«أجر» لعاملي القطاع الخاص

الإثنين، 1 مايو 2017 07:58 ص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اليوم الاثنين الموافق أول مايو “عيد العمال”، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.
ويُعَد هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
جدير بالذكر، أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان تقدم بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

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