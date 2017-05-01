حذرت “سوليد كابيتال مصر” وسائل الاعلام التي تنشر أخبارا عن الشركة من خلال مصادر مجهلة تحمل مصدر مسؤول أو مطلع، مؤكدة أن كل ما ينشر عن الشركة من خلال هذه المصادر المجهلة، لا يبت لها بأية صلة من قريب او بعيد.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها تتبع خلال الفترة الحالية سياسة انغلاق إعلامي لفترة زمنية محددة، للتركيز على إنهاء الصفقات التي تديرها واستكمال أنشطتها وتوسعاتها، مشددة على عدم نشر اية اخبار تخص الشركة إلا من خلال الرئيس التنفيذي للمجموعة او من خلال البيانات الصحفية الرسمية.

وأشارت الشركة إلى أنها في أعقاب بدء نشاطها في مصر توالت علينا طلبات من كافة وسائل الأعلام وخاصة الصحفية منها للدعاية والإعلان بها وهو ما قوبل بالموافقة المبدئية للإعلان والرعاية، خصوصا وأنه بالفعل يتم الإعداد لخطة دعاية ورعاية وإعلان لسوليد كابيتال – مصر تبدأ مع النصف الثاني من عام 2017، مشددة على أن أي طلب وصل ل “سوليد كابيتال” كان تحت الدراسة وفقاً للمعايير الفنية وكذلك وفقاً للمعايير المالية وفقاً لمتوسط السوق.

وأكدت الشركة في بيانها على أنها لم تعطي أية موافقات نهائية على أي إعلان ولم تقم بتوقيع أية عقود إعلانية أو دعائية أو رعاية ولم يصدر منها أي أمر نشر حتى الآن، باستثناء الرعاية التي قامت بها الشركة لبعض المؤتمرات المهنية والاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2017.

وأهابت “سوليد كابيتال” بكافة وسائل الأعلام المرئية والمقروءة بعدم الزج باسمها أو استخدام شعار “اللوجو” الخاص بها بدون إذن مسبق، وبدون صدور أمر نشر أو بدون توقيع عقود رعاية ودعاية وإعلان مع إدارة “سوليد كابيتال – مصر”.

ولفتت “سوليد كابيتال” إلى أنها تعرضت خلال الآونة الأخيرة لعملية ابتزاز من أحدى المواقع الإلكترونية، حيث قام المسؤولين عن هذا الموقع بوضع لوجو الشركة على موقعهم دون الحصول على أمر نشر رسمي من الشركة ودون توقيع عقود دعاية وإعلان ودون الاتفاق على القيمة المالية لهذا الإعلان في محاولة لوضع إدارة الشركة أمام الأمر الواقع واجبارها على القيام بالإعلان بموقعهم.

ونوهت “سوليد كابيتال” ان الموقع المشار إليه حاول ابتزاز للشركة للحصول على مبالغ مالية، وقام المسؤولون عنه بأعمال ترهيب وسب وقذف لإجبار إدارة الشركة على الانصياع لسداد المبالغ المالية المطلوبة دون وجه حق.

وأشارت “سوليد كابيتال” إلى أن أحد العاملين بالموقع المشار إليه قام في بداية عام 2017 بوضع إعلان للشركة على الموقع، وحذرته الشركة من ذلك دون أذن رسمي وقبل الاتفاق على القيمة المالية للإعلان توقيع العقود وصدور أمر نشر رسمي مسبقاً قبل وضع الإعلان، فقال أنها مجاملة للشركة ورئيسها التنفيذي، وبعدها طلب الموقع سداد قيمة مالية مبالغ بها على الأعلان وعلى حجم موقعهم الحالي في ابتزاز واضح دون أي معايير مهنية أو أخلاقية، فأخطرتهم الشركة بأنها لم تطلب اي اعلان ولا قيمته وأن المبالغ المالية المطلوبة ليس لها أي معيار ومغالى بها ولاتتناسب مع موقعهم الإلكتروني “الغير مصنف بالأساس”.

ولفتت الشركة إلى أنه بعدها طلب أحد العاملين بالموقع مبلغ بقيمة عشرة آلاف جنيه مصري من الرئيس التنفيذي للشركة، ثم طالبنا منهم في أبريل 2017 بالسير في الإجراءات الإدارية بتقديم عرض رسمي للأعلان على موقعهم ثم الأتفاق على القيمة المالية وتوقيع العقود ثم صدور أمر نشر، و بعدها نقم بالسداد للقيمة المالية، فقاموا بالفعل في 13 أبريل 2017 بأرسال لنا عرض مالي بقيمة 100 ألف جنيه شهرياً أي 1.2 مليون جنيه سنوياً، وهو ماقوبل بالرفض التام من إدارة الشركة للمغالاه المبالغ فيها في الأسعار. فقام أحد العاملين بسب وقذف الشركة والموظف المختص بالشركة وقام بأرسال رسائل تهديد للرئيس التنفيذي للشركة مفادها أن تدفعوا ماطلبنا وألا سنشوه سمعتكم وسمعة الشركة حتى تدفعوا مانريد.

وأكدت الشركة مرة أخرى أنه لم يصدر أذن للموقع بأستخدام شعار الشركة أو أمر رسمي للنشر أو توقيع عقود أو الأتفاق على دفع أية مبالغ مالية للأعلان لديهم أو حتى صدور طلب رسمي من الشركة للأعلان على موقعهم.



