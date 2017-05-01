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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين بالسوق المصري

الإثنين، 1 مايو 2017 07:39 ص
كتب- ربيع شعبان

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.7036 4.8724
مصرف-ابو-ظبي 4.7963 4.8451
البنك-المصري-الخليجي 4.7990 4.8272
البنك-الأهلي 4.7863 4.8131
بنك-البركة 4.6679 4.8777
بنك-القاهرة 4.7809 4.8286
بنك-الاسكندرية 4.8131 4.8446
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.8074 4.8350
بنك-مصر 4.7863  4.8107
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