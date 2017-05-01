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الإثنين 1 مايو 2017 06:40 صباحاً
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ننشرأسعارالدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشرأسعارالدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري

الإثنين، 1 مايو 2017 06:25 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 5 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.83 22 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 17 ساعة
المصرف المتحد 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك بلوم 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 20 ساعة
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 4 أيام
كريدى أجريكول 18.05 18.15 4 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 4 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 أسبوعين
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 3 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 15 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 4 أسابيع
بنك قناة السويس 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك القاهرة 18.00 18.10 4 أيام
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 21 ساعة
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 4 أسابيع
بنك مصر 17.95 18.05 4 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 4 أسابيع
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