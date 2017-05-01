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الإثنين 1 مايو 2017 06:33 صباحاً
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ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين بالسوق المصري

الإثنين، 1 مايو 2017 06:18 ص
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 723 إلى 726
عيار 22 663 إلى 665
عيار 21 633 إلى 635
عيار 18 543 إلى 544
عيار 14 422 إلى 423
عيار 12 362 إلى 363
الاونصة 22,499 إلى 22,570
الجنيه الذهب 5,064 إلى 5,080
الكيلو 723,429 إلى 725,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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