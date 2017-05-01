أكت الفنانة ليلى علوى إن منصب سفيرة التراث ظهر عقب 2011، نتيجة لما شهدته البلاد العربية عقب هذا التاريخ، فقررت منظمة اليونسيكو وجود هذا المنصب وهو ما سعدت به أن أكون سفيرة للتراث العربى، مطالبة أن تشهد المناهج التعليمية التراث والآثار العربية وقيمتها العالمية.

وقالت ليلى علوى، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “سى بى سى”، إن أى بلد تقوم بمشاهدة آثار البلاد التي تزورها لأن الآثار معالم البلاد، كما أنها زارت المتحف الإسلامى عقب الكارثة التى حدثت به من أجل تشجيع المواطنين على الذهاب ورؤية الآثار.