إعداد قاعدة بيانات صحية لأول مرة في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لأول مرة في تاريخ مصر عمل خريطة وقاعدة بيانات صحية تابعة للوزارة لتحسين الخدمة والرعاية الصحية في جميع المحافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على شاشة “تن”، أن وزارة الصحة صرفت 8.3 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال والأمهات للوحدات الصحية على مستوى الجمهورية للوقاية من سوء التغذية بناء على توقيع الكشف الطبي على الطفل.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الاهتمام بصحة الأمهات والأطفال من أولويات الوزارة، موضحا أنه تم تدريب 750 فريقا طبيا على التعامل مع الأمهات والأطفال بالإضافة إلى رعاية اللاجئين السوريين، وتم توريد أدوية بتكلفة 72 مليون جنيه لوحدات الرعاية الصحية.