رحب العالم الأثرى زاهى حواس بدور الفنانة ليلى علوى فى الفيلم الفرنسي المصرى “اجيليكا وسيدة النيل”، موضحا أنها دعاية غير مباشرة لسياحة مصر، حيث يحمل رسالة بعنوان “مصر بخير ..تعالوا زوروا مصر”.

وقال حواس في مداخلة ببرنامج هنا العاصمة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، إن النجم العالمى توم كروز سيعرض فيلمه الجديد “الموميا” يونيو القادم الذى يتم تصويره فى المغرب كاشفا عن دعوة الفنان لافتتاح فيلمه فى مصر.

وطالب حواس من وزير السياحة يحيى راشد توجيه دعوة رسمية للنجم الأمريكى توم كروز لافتتاح فيلمه من أرض مصر.