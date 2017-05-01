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طارق عمارة: التعليم أمن قومي
طلاب ـ مدارس‎

طارق عمارة: التعليم أمن قومي

الإثنين، 1 مايو 2017 03:55 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور طارق عمارة، نائب رئيس مجلس الأمناء بالتعليم، أن قطاع التعليم في مصر أمن قومي لابد الاهتمام به، موضحا أنه يجب تناول مسألة تعديل نظام القبول بالجامعات بشكل علمي، من خلال حوار بين أطراف المنظومة التعليمية.

وقال في حواره ببرنامج رأي عام المذاع على شاشة “تن”، إنه يجب دراسة ما إذا كانت إمكانياتنا تسمح بتغير نظام القبول بالجامعات أم لا، مشيرا إلى أنه لابد من عمل حوار يتناول فيه القضايا التعليمية بشكل مباشر وليس الأفراد بناءً عن منهج علمي لإصلاح المنظومة.

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