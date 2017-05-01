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انخفاض سعر الأسماك خلال أيام
اسماك

انخفاض سعر الأسماك خلال أيام

الإثنين، 1 مايو 2017 03:45 ص
كتب - متابعات

أبدى أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة القاهرة، سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفع رسم الصادر على الأسماك؛ ليصل لـ 12 ألف جنيه لكل طن.
وتوقع في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، انخفاض أسعار البلطي والبوري، بدءً من الأسبوع المقبل.
وقال جعفر إن الإهمال الجسيم الذي تعرض له قطاع الثروة السمكية خلال الـ8 سنوات الأخيرة، وراء ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن شعبة الأسماك ستطالب السيسي بوقف تصدير الأسماك، في حال عدم انخفاض الأسعار.

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