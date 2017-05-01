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الإثنين 1 مايو 2017 03:37 صباحاً
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لميس الحديدي "منزعجة" بسبب خطاب الـ 100 يوم الخاص بترامب
لميس الحديدي

لميس الحديدي "منزعجة" بسبب خطاب الـ 100 يوم الخاص بترامب

الإثنين، 1 مايو 2017 03:37 ص
كتب - متابعات

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أنها منزعجة بسبب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ألقاه في ولاية بنسلفانيا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه الرئاسي.

ورأت الحديدي، في برنامجها هنا العاصمة الذي تقدمه على شاشة سي بي سي، أن ترامب السبب في إفراج القضاء المصري على الناشطة أية حجازي مديرة مؤسسة بلادي، بعد حبسها احتياطيًا لمدة 3 سنوات، إضافة إلى إخلاء سبيل زوجها مع ثمانية من الشباب المعتقلين في السجون المصرية، والمساهمة في عودتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما فشل الرئيس السابق باراك أوباما في اقناع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإفراج عن النشطاء السياسيين.

وأوضحت لميس الحديدي أن ترامب أعتبر واحد من إنجازاته الإفراج عن آية حجازي، مطالبةً بخروج رد رسمي من الخارجية المصرية ترد فيه بكل قوة على ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي.

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