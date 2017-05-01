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محاكمة والد منفذ اعتداء الشانزليزيه
الشانزليزيه

محاكمة والد منفذ اعتداء الشانزليزيه

الإثنين، 1 مايو 2017 03:29 ص
كتب - وكالات

يمثل والد منفذ الاعتداء أمام الشانزليزيه في باريس في 20 أبريل أمام المحاكمة، بتهمة الإشادة بالإرهاب وتوجيه تهديدات بالقتل وهو ثمل لرجال شرطة، بحسب ما أفادت النيابة العامة الفرنسية.
واستدعت النيابة الرجل أمام محكمة بوبيني الجنائية للمثول أمامها في التاسع من حزيران/يونيو لتوجيهه تهديدات بالقتل ضد موظفي دولة ودفاعه عن الإرهاب، وفق المصدر نفسه.

وفي انتظار محاكمته، وضع والد كريم شرفي، الذي قتل شرطيا في الشانزليزيه مساء 20 أبريل، تحت المراقبة القضائية.

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