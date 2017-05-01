أكد المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه توجد فتاوى غير صحيحة ويجب تنظيمها، لافتًا إلى أنه توجد بعض الفتاوى قائمة على العشوائية، وأن قانون تنظيم الفتاوى في غاية الأهمية ولا بد من إقراره.

وقال في حواره ببرنامج “مساء “DMC، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية “DMC” مساء الأحد، أن مصر تعاني من فوضى الفتاوى، لافتًا إلى أن تقنينها واجب عليهم.

ولفت إلى أن ائتلاف مصر يدعم الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست الدولة لأنها تتغير.