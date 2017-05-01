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محمد سويد: سوق الذهب من الأسواق الواعدة في مصر
محمد سويد

محمد سويد: سوق الذهب من الأسواق الواعدة في مصر

الإثنين، 1 مايو 2017 03:06 ص
كتب: عبد الرحمن دياب

أكد محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تباشر العمل للدفع بسوق الذهب المصري، الذي أصابه الركود الفترة الماضية، موضحًا أن سوق الذهب من الأسواق الواعدة في مصر.

وأضاف سويد في حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، مساء أمس الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة عمل وطرح توصيات ستتحول إلى مشاريع قوانين، تذلل الصعوبات المتعددة التي تحتويها النصوص القانونية الحالية، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين مصلحة الجمارك والضرائب.

وشدد على أن االحكومة تشجع الصناعة المحلية لتتحول لقطاع جاذب، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تفعيل نظام “الباركود” الذي يكشف بيانات المنتج، للقضاء على الغش في المشغولات الذهبية.

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