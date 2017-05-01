كشف رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تقنين استخدام فيسبوك، أن فكرة المشروع دفعه إليه حجم التحديات التي يتعرض لها الوطن والأمن القومي من خطر الإرهاب واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج ساعة من مصر المذاع على شاشة “الغد”، إن مشروع القانون يقنن ضوابط لاستخدام “فيسبوك”، وهذه الضوابط لن تضر بأحد، فيتقدم مستخدم الموقع بطلب رسمي يتضمن بياناته من رقم قومي ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني الخاص به، للوقوع تحت طائلة القانون حال اقتراف الأخطاء ولمنع التجاوزات، من خلال حصر المشتركين حتى يتم تقنين أوضاعهم عبر شبكة تواصل اجتماعي مصرية على غرار ما يجري الصين، ويتم الاستغناء عن الفيسبوك الدولي، لأنه من الصعب السيطرة عليه، بحسب قوله.

وشدد على أن الطلب سوف يتم تقديمه للجهة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن مسئوليته الوطنية تجاه البلاد والشعب المصري كانت الدافع الرئيسي وراء طرح هذا المشروع.