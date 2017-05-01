 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 03:44 صباحاً
روابط سريعة
لهذا السبب طالب برلماني بتقنين أوضاع الفيس بوك
مراقبة فيس بوك

لهذا السبب طالب برلماني بتقنين أوضاع الفيس بوك

الإثنين، 1 مايو 2017 02:39 ص
كتب - متابعات

كشف رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تقنين استخدام فيسبوك، أن فكرة المشروع دفعه إليه حجم التحديات التي يتعرض لها الوطن والأمن القومي من خطر الإرهاب واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج ساعة من مصر المذاع على شاشة “الغد”، إن مشروع القانون يقنن ضوابط لاستخدام “فيسبوك”، وهذه الضوابط لن تضر بأحد، فيتقدم مستخدم الموقع بطلب رسمي يتضمن بياناته من رقم قومي ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني الخاص به، للوقوع تحت طائلة القانون حال اقتراف الأخطاء ولمنع التجاوزات، من خلال حصر المشتركين حتى يتم تقنين أوضاعهم عبر شبكة تواصل اجتماعي مصرية على غرار ما يجري الصين، ويتم الاستغناء عن الفيسبوك الدولي، لأنه من الصعب السيطرة عليه، بحسب قوله.
وشدد على أن الطلب سوف يتم تقديمه للجهة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن مسئوليته الوطنية تجاه البلاد والشعب المصري كانت الدافع الرئيسي وراء طرح هذا المشروع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3