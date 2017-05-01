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أميركا.. 4 قتلى وعشرات المصابين بسبب الأعاصير
إعصار ثلجي - اعاصير

أميركا.. 4 قتلى وعشرات المصابين بسبب الأعاصير

الإثنين، 1 مايو 2017 02:44 ص
كتب - وكالات

أفادت تقارير إخبارية بأن عدة أعاصير اجتاحت مقاطعة في شرق ولاية تكساس الأميركية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة العشرات، في حين أودت الرياح الشديدة والأشجار المتساقطة والفيضانات بحياة خمسة أشخاص في ولايات مجاورة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وقوع ثلاثة أعاصير في كانتون وهي مدينة تقع على بعد 95 كيلومترا شرقي دالاس في مقاطعة فان زانت.

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