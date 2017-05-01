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بالرغم من ارتفاع البطالة.. مليون عامل أجنبي في مصر
مجدي البدوي - نائب رئيس اتحاد عمال مصر

بالرغم من ارتفاع البطالة.. مليون عامل أجنبي في مصر

الإثنين، 1 مايو 2017 02:16 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال في مصر في حاجة إلى تأهيل وتدريب من أجل سرعة إيجاد فرص عمل لهم، لافتا إلى أنه يوجد في مصر مليون عامل أجنبي في ظل أزمة البطالة التي تعاني منها الدولة والشباب.
وقال في حواره ببرنامج ” حلقة الوصل”، المذاع على شاشة “أون لايف”، إن عددا كبيرا من الأجانب أتوا إلى مصر من خلال تأشيرة سياحة واستقروا وعملوا في مصر في ظل أن الشعب المصري يعاني من فقر فرص العمل، ومن الجانب الأخر يلجأ بعض القائمين على المصانع بجلب عمالة أسيوية لتحملهم الضغوط بجانب الخبرة.

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