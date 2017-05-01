هاجم الكابتن عزمي مجاهد، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي بعد انتقاده حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بنظرة احتقار، قائلًا: “أصبحنا نعاني من فوضى وانفلات أخلاقي”.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إن الحكم في المباراة بشر، ولا يجوز إهانتهم، مستطردًا: “عمري ما شوفت كده في الدنيا كلها، عمر ما برشلونة أو ريال مدريد عمل كده في الحكام”.

ولفت إلى ضرورة عودة حق الحكم وهيبته مرة أخرى في الملاعب المصرية، قائلًا: “أنا بقول أهو، الحكام مش هيسيبوا حقهم الفترة الجايه، وهياخدوه تالت ومتلت، مفيش حد على رأسه ريشة”