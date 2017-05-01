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عزمي مجاهد يفتح النار على حسام البدري بسبب نظرة "احتقار"
عزمي مجاهد

عزمي مجاهد يفتح النار على حسام البدري بسبب نظرة "احتقار"

الإثنين، 1 مايو 2017 02:30 ص
كتب - متابعات

هاجم الكابتن عزمي مجاهد، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي بعد انتقاده حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بنظرة احتقار، قائلًا: “أصبحنا نعاني من فوضى وانفلات أخلاقي”.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إن الحكم في المباراة بشر، ولا يجوز إهانتهم، مستطردًا: “عمري ما شوفت كده في الدنيا كلها، عمر ما برشلونة أو ريال مدريد عمل كده في الحكام”.
ولفت إلى ضرورة عودة حق الحكم وهيبته مرة أخرى في الملاعب المصرية، قائلًا: “أنا بقول أهو، الحكام مش هيسيبوا حقهم الفترة الجايه، وهياخدوه تالت ومتلت، مفيش حد على رأسه ريشة”

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