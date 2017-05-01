أكد ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي، أن أداء البرلمان خلال الفترة الحالية لاقى انخفاضًا كبيرًا في مستوى التأييد الشعبي.

وقال ماجد عثمان في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “cbc” إن نتائج الاستطلاع للرأي العام التى قام بها المركز بأن 37% غير موافق على أداء مجلس النواب.

وأردف أن مستوى الرضا الشعبي في الحضر أقل من الريف، وأن الأوساط الأكثر تعلمًا تتواجد بكثافة في المدن المتحضرة ويقوم نائب الريف بالتركيز على تقديم خدمات لأهل دائرته.

ولفت ماجد عثمان إلى أن هناك موافقة بنسبة 30% من المصريين على أداء المجلس، مقابل نسبة 37% غير موافقة.

أما نسبة 33% فذكرت أنها لا تستطيع الحكم على أداء المجلس، وتم إجراء هذه الاستطلاعات في الفترة من مارس 2016 وحتى أبريل 2017.