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خبير اقتصاديات ودراسات الجدوى: هذا سبب إقالة أحمد درويش
الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس‎

خبير اقتصاديات ودراسات الجدوى: هذا سبب إقالة أحمد درويش

الإثنين، 1 مايو 2017 01:47 ص
كتب - متابعات

أكد أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن عدم تجانس هيئة تنمية محور قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش هي سبب إقالته وتولية الفريق مهاب مميش.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، مساء أمس الأحد، إن خبرات الفريق مهاب مميش وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدراته سببًا في توليته إدارة هيئة محور تنمية قناة السويس، منوها أن “مميش” له من الخبرات بحكم عمله في القوات البحرية وهيئة قناة السويس ما يمكنه من النجاح.
وأردف: “التشعب في إدارة الهيئات وعدم تجانسها مع بعض سبب تأخر التنمية في مصر ككل وليس في هيئة تنمية محور قناة السويس فقط.

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