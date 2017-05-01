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أبو عيطة: اتحاد العمال الحالي يعمل بطريقة "عقبال ما تفرج"
كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة

أبو عيطة: اتحاد العمال الحالي يعمل بطريقة "عقبال ما تفرج"

الإثنين، 1 مايو 2017 01:30 ص
كتب - متابعات

أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أن مشروع قانون العمل بمجلس النواب لا يعبر عن حال العامل المصري، معتبرًا أن اتحاد العمال الحالي يعمل بطريقة “عقبال ما تفرج”.

وأضاف في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، أمس الأحد، أن قانون النقابات الجديد يشترط وجود 100 عامل لتأسيس نقابة، لافتًا إلى أن 90% من منشآت العمل في مصر بها أقل من 100 عامل.

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