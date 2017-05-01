أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن وجدي غنيم، الداعية الإخواني، شاذ بكل ماتعنيه الكلمة، موضحا أن “وجدي غنيم يُخادن صحفي كحيان شيوعي كان يعمل بجريدة معارضه، كان بيقعد مش لاقي اللضا بنقابة الصحفيين، وهو حاليًا يقيم مع وجدي غنيم، ويمارس معه كل شئ”.

وطالب في برنامجه”صح النوم” عبر فضائية “ltc “، أمس الأحد، نقابة الصحفيين والإعلاميين بأخذ موقف من الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في الخارج الذين يدعموا الإخوان الإرهابية.

كما أعرب عن بالغ سعادته بصدور حكم بإعدام وجدي غنيم وآخرين في قضية تشكيل خلية إرهابية.