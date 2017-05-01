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تعليق ناري من حساسين بعد دخول المياه الجوفية قبر عبدالحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

تعليق ناري من حساسين بعد دخول المياه الجوفية قبر عبدالحليم حافظ

الإثنين، 1 مايو 2017 01:28 ص
كتب - متابعات

أكد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إلزام كلًا من محافظ القاهرة، ورئيس حي البساتين، ومدير إدارة الجبانات بالقاهرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مقبرة الفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ من المياه الجوفية.

وقال في برنامجه “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إن ابن شقيق العندليب فوجئ بالمياه الجوفية تزحف وبصورة كبيرة على مقبرته، والتي تمثل قيمة ثقافية وسياحية، وتعد مزارًا لمعظم السياح العرب والأجانب من محبى الفنان عبد الحليم حافظ.

وأردف: “بعيدًا عن قيمة الفنان الراحل، يرضى ربنا الجثث تبقى عايمه على الصرف الصحي!، ليه متعمدين اننا نهمل تراثنا، ليه مقبرة فنان زي ده بيجلها ناس من السعودية والعراق، مزار سياحي”.

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