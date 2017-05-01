أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه على الدولة إشراك الشباب في اتخاذ القرار بعد انعزال دام طويلًا الفترة الماضية بين الشباب والرئاسة، مشددا على أنه بدون الشباب لا يوجد مستقبل للدولة.

وقال مكرم أحمد في حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، إن المطلوب من الحكومة إلحاق قيادات الصف الثاني والثالث بمؤسسات الدولة من الشباب.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بتشكيل لجان شبابية لمتابعة توصيات مؤتمر الإسماعيلية، معتبرًا أنه أمر جيد ومبشر بالخير، داعيًا أن يكون ذلك سمة لجميع مؤسسات الدولة.